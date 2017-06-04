В Севастополе возбудили дело по факту хищения крупной суммы бюджетных средств

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту хищения 400 тысяч рублей (более 7 тысяч долларов) бюджетных средств при выполнении капитального ремонта зданий культуры Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры города.

«Установлено, что государственным коммунальным учреждением в декабре 2016 года по результатам конкурса с ООО «Союз Лад» заключен контракт о выполнении работ по капитальному ремонту кровли и фасада здания учреждения культуры, расположенного на 10 км Балаклавского шоссе. Согласно условиям контрактов стоимость указанных работ составила 1,5 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «в декабре 2016 года должностные лица предприятия-подрядчика подделали официальные документы о выполнении работ по капитальному ремонту помещений в полном объеме и завладели бюджетными средствами города в сумме 400 тысяч рублей»

По факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России (мошенничество в крупном размере).