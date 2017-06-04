Великобритания: на Лондонском мосту грузовик въехал в толпу, пострадали около 40 человек

В Великобритании 4 июня микроавтобус на большой скорости врезался в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Как сообщили представители властей, в результате наезда шесть человек погибли, не менее тридцати ранены, сообщает Радио Свобода.

Поступают сообщения и о том, что несколько человек после инцидента подверглись нападению в одном из баров недалеко от Лондонского моста и получили ножевые ранения.

На место прибыли десятки полицейских автомобилей и машин скорой помощи, закрыты несколько станций лондонского метро и 4 железнодорожных вокзала. Полиция эвакуировала людей, находящихся рядом с Лондонским мостом, в том числе посетителей баров и ресторанов.

Подобный инцидент произошел в марте на Вестминстерском мосту – водитель грузовика, который задавил несколько человек, убил полицейского, пытаясь прорваться в здание парламента, но был застрелен. 22 мая в результате взрыва в Манчестере, совершенного смертником, погибли более 20 человек.