Премьер Британии Мэй: нападение в Лондоне является «ужасным инцидентом»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала нападение в Лондоне «страшным» и «ужасным инцидентом». Мэр Лондона Садик Хан назвал нападение «варварским». Об этом 4 июня сообщает Радіо Свобода.

«Это были преднамеренные и трусливые нападения на невинных лондонцев и гостей нашего города. Нет никакого оправдания для таких варварских актов», – сказал Садик.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил поддержку после атаки.

«После этой новой трагедии Франция больше, чем когда-либо, на стороне Англии», – написал он в Twitter, выразив соболезнования близким жертв нападения.

В своем заявлении президент США Дональд Трамп похвалил «героический ответ полиции и других служб быстрого реагирования и предложил полную поддержку со стороны правительства США в расследовании и привлечении виновных к правосудию».

В результате нападения в центре Лондона погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения.

По версии силовиков, вечером 3 июня подозреваемые на грузовике въехали в пешеходов на Лондонском мосту, потом они в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Силовики убили трех нападающих. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт.

Силовики «планируют усилить полицейские наряды в Лондоне в последующие дни». Великобритания находится в состоянии повышенной готовности после недавних атак и накануне всеобщих выборов, которые запланированы на 8 июня.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт - третий в Великобритании с конца марта после подобного нападения 22 марта у парламента на Вестминстерском мосту и взрыва во время концерта в Манчестере 22 мая.