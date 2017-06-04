Аксенов:День Святой Троицы способствует укреплению межнационального согласия

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что День Святой Троицы способствует «укреплению межконфессионального и межнационального согласия». Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке 4 июня в честь церковного праздника.

«День Святой Троицы в нашей республике объявлен выходным. Это способствует укреплению межконфессионального и межнационального согласия, сохранению народных традиций, развитию сотрудничества Церкви с государственными и общественными структурами», – написал Аксенов.

Он добавил, что во всех православных храмах Крыма 4 июня пройдут праздничные богослужения.

«Этот праздник несет нам свет веры, надежды, любви. Он посвящен великому событию, которое произошло на пятидесятый день после Пасхи – сошествию Духа Святого на апостолов. Их слово наполнилось божественной силой, они получили дар нести Благую Весть на разных языках разным народам», – добавил Аксенов.

В главных украинских соборах 4 июня также начались богослужения ко Дню Святой Троицы.

Христиане восточного обряда празднуют день Святой Троицы на 50-й день после Пасхи и называют его Пятидесятницей. Традиционно в День Святой Троицы во всех украинских храмах проходят торжественные службы. День Святой Троицы – это государственный праздник в Украине, следующий за ним день является выходным.