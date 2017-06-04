В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что, по предварительным данным, украинцев среди пострадавших в результате нападения в Лондоне нет. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Твиттере.

«Информация полиции Лондона: по состоянию на 10:00 украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами», – говорится в сообщении украинского ведомства.

В результате нападения в центре Лондона погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. По версии силовиков, вечером 3 июня подозреваемые на грузовике въехали в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Силовики убили трех нападающих. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт – третий в Великобритании с конца марта после подобного нападения 22 марта возле парламента на Вестминстерском мосту и взрыва во время концерта в Манчестере 22 мая.