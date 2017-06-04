Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что Донецкая фильтровальная станция не работает, а воду подают по графику из резерва. Об этом Зубков написал 4 июня на своей странице в Твиттере.

«Сегодня около 9:00 при попытке запустить Донецке фильтровальную станцию обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории», – написал Зубко.

По его словам, сейчас проводятся согласования по проведению ремонтных работ, водоснабжение осуществляется по графику из резерва.

Украинские военные заявили, что вечером 3 июня поддерживаемые Россией боевики обстреляли из минометов Донецкую фильтровальную станцию. Боевики из группировки «ДНР», в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле окраины Ясиноватой.

В течение последних месяцев в результате обстрелов повреждаются линии электропередач, питающие Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в причинении этих обстрелов.

В апреле в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине сообщали, что Донецкая фильтровальная станция с начала 2017 года попадала под обстрелы более 200 раз..