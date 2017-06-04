Премьер Британии: выборы 8 июня состоятся, несмотря на теракты

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что общие выборы в стране пройдут как и планировалось 8 июня, несмотря на теракты. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Насилию не может быть разрешено нарушить демократический процесс», – заявила Тереза Мєй.

Она добавила, что в результате нападения в Лондоне 3 июня большинство политических партий прекратили национальную предвыборную агитацию.

В результате нападения в центре Лондона погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. По версии силовиков, вечером 3 июня подозреваемые на грузовике въехали в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Силовики убили трех нападающих. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт – третий в Великобритании с конца марта после подобного нападения 22 марта возле парламента на Вестминстерском мосту и взрыва во время концерта в Манчестере 22 мая.