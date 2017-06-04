Севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища примет воспитанников общеобразовательных учреждений Министерства обороны соседней России для прохождения летней практики. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Сегодня в Севастополь прибыли воспитанники Владивостокского филиала НВМУ. В ближайшее время ожидается прибытие в Севастополь воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища и пансиона воспитанниц Министерства обороны», – отметили в пресс-службе ведомства.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. 20 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.