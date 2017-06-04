SpaceX запустила корабль повторного использования с грузом для МКС

Американская компания SpaceX успешно запустила грузовой корабль повторного использования Dragon с грузом для Международной космической станции. Об этом сообщает NASA на странице в Twitter.

Запуск осуществили с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

сообщается, что Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 5 июня.

SpaceX является одной из двух частных космических компаний, заключивших контракты с американской Национальной аэрокосмической администрацией (NASA) на доставку грузов на Международную космическую станцию. Использование ракет Falcon 9 с многократной первой ступенью удешевляет запуск космических аппаратов.