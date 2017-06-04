Крымские заповедники намерены передать в государственную собственность России

Несколько крымских заповедников и природных заказников планируют передать в государственную собственность России. Об этом в Международном детском центре «Артек» заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, сообщает ТАСС.

«Мы планируем это сделать (утвердить решение российского правительства о передаче заповедников и заказников – КР) в этом году, у нас есть поручение и мы должны это сделать», – отметил Донской

Он добавил, что речь идет о передаче в государственную собственность России Ялтинского, Казантипского и Опукского заповедников, а также морских заказников «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».

В декабре 2016 года сообщалось, что Крымский природный заповедник передан в ведение Управления делами президента России.





