Лондон: полиция арестовала 12 подозреваемых в причастности к нападению

Полиция Великобритании заявляет об аресте 12 человек, которых подозревают в причастности к организации теракта в Лондоне. По данным силовиков, обыски продолжаются.

В результате нападения в центре Лондона погибли 7 человек, десятки получили ранения. По версии силовиков, вечером 3 июня подозреваемые на грузовике въехали в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Силовики убили трех нападающих. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Это был третий теракт в Великобритании с конца марта после аналогичного нападения 22 марта у парламента на Вестминстерском мосту и взрыва на концерте в Манчестере 22 мая.