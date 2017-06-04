Участники российского движения «Юнармия» в Севастополе собирают для сирийских школьников карандаши, тетради и другие школьные принадлежности. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В рамках гуманитарной акции севастопольские юнармейцы оказывают посильную помощь своим сверстникам из города Алеппо. Молодые севастопольцы собирают тетради, ручки, карандаши, линейки и иные канцелярские принадлежности, которых сейчас в воюющей стране не хватает, прилагают к ним письмо и отправляют в адрес безымянного сирийского школьника», – говорится в сообщении российского министерства.

Сообщается, что 5 июня из Севастополя будет отправлена первая партия адресного персонального гуманитарного груза от имени школьников Севастополя.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».



В молодежном движении декларируют приоритетные формы деятельности – молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов.