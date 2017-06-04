С частушками и пахлавой в Севастополе прошел культурно-патриотический фестиваль

В День Исторического бульвара 4 июня в Севастополе прошел традиционный культурно-патриотический фестиваль. Ежегодно в этот день национальные общества города устраивают выставку. Сегодня русские и чуваши пели частушки, белорусы – народные песни, грузины угощали вином, татары – пахлавой, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Праздничный концерт у Панорамы открылся стихами о России в исполнении ветерана и патриотической композицией на тему войны.

В прошедшие годы во рву возле 4-го бастиона исторические реконструкторы показывали бой времен обороны 1854–1855 годов, сегодня вместо этого выступили каскадеры крымского конно-трюкового театра.

В этом году сотрудники МЧС провели выставку пожарной техники и оборудования. Медики учили правильно оказывать первую неотложную помощь, желающие могли попрактиковаться на манекенах. Для детей работала игровая площадка с развлечениями и конкурсом рисунков.

День Исторического бульвара празднуют в Севастополе традиционно в первое воскресенье июня. Военно-исторические клубы обычно проходили шествием по кольцу города и возлагали цветы к памятникам. В этом году программу и название праздника изменили.​