Мальта: премьер Мускат одержал победу на выборах

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат одержал победу на досрочных выборах в парламент, согласно подсчету бюллетеней. Таким образом, Мускат получил возможность сроком на пять лет возглавить правительство.

Лейбористскую партию Муската поддержали 55 процентов избирателей, сообщают информационные агентства AFP и Reuters. Явка избирателей составила 92 процента.

Мускат объявил о победе, говоря: «Совершенно очевидно, что люди решили сохранить курс».

Саймон Бусуттил, лидер оппозиционной националистической партии, признал свое поражение.

Досрочные выборы были назначены на фоне обвинений правительства Муската в коррупции.

Власти Мальты, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, также сообщили, что стали объектом кибератак, что, по словам экспертов, исходят от России.

Мускат объявил о досрочных выборах на фоне прошлогоднего оффшорного скандала с «панамскими документами». Его жену Мишель обвинили в том, что она якобы возглавляла оффшорную кампанию, получала деньги от правящей семьи Азербайджана.

Глава администрации премьера Кот Шембри признал, что имеет собственную, ранее необъявленную компанию, зарегистрированную в Панаме.

В прошлом месяце Мускат заявил, что службы безопасности Мальты были предупреждены о возможном вмешательстве России в местные дела.

Отношения между Россией и Мальтой в последнее время испортились, в основном, после отказа Валетты дать разрешение на дозаправку российских военных кораблей, направляющихся в Сирию.