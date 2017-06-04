Возрожденный ФК «Таврия» сыграл вничью с лидером чемпионата (видео)

В матче 20-го тура Любительского чемпионата Украины симферопольская «Таврия» на домашнем поле в Бериславе сыграла вничью 2:2 с лидером чемпионата – харьковским «Металлистом – 1925».

«Таврия» сделала подарок ко Дню города временно оккупированного Симферополя, хотя нашим футболистам пришлось два раза отыгрываться по ходу матча. «Таврия» (Симферополь) 2:2 «Металлист – 1925» (Харьков). Боевая ничья и интересный футбол с лидером чемпионата», – написал вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр в Фейсбуке.

​С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.