Северная Корея «полностью отвергает» новые санкции ООН

Северная Корея заявляет, что «полностью отвергает» последние санкции ООН как «враждебный акт» и будет продолжать свое развитие ядерного оружия.

Об этом заявил представитель МИД страны, которого цитирует официальное информационное агентство ЦТАК 4 июня, после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, вводящую новые санкции, направленные на северокорейских чиновников и организации.

Резолюция вводит запрет на поездки и замораживание активов для 14 северокорейских чиновников. Также замораживание активов распространяется на четыре компании, в частности на национальный Банк Кореи.

По данным южнокорейской правительственной базы данных, этот банк осуществляет зарубежные операции для тайного органа, который управляет частными средствами северокорейского руководства.

Впервые резолюция Совета безопасности по санкциям против Северной Кореи была согласована США и Китаем, единственным крупным дипломатическим союзником Северной Кореи, с тех пор американский президент Дональд Трамп вступил в должность в январе.