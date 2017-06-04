Восемь юных крымчан 4 июня получили грамоты за участие в конкурсе «Сохраним умы России». Подконтрольные Кремлю чиновники аннексированного Симферополя присвоили детям-участникам конкурса звание «Старатель». В нынешней администрации города учеников наградили грамотами и поздравили с окончанием учебного года.

«В рамках конкурсной программы были отобраны номинанты в различных сферах: учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности и других», – сказано в сообщении на сайте администрации.

Со следующего года в городе намерены сделать крымских учеников регулярными участниками конкурса «Сохраним умы России».