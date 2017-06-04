В Симферополе обсуждают возможность переноса памятника Ленину

На сайте «Активный Симферополь», который представляет собой систему электронных голосований, запущено обсуждение об изменении местоположения памятнику Ленина.

«Администрацией города Симферополя разрабатывается концепция реконструкции и благоустройства центральной площади города – площади имени Ленина, в рамках которой рассматривается возможность изменения местоположения памятника Владимиру Ильичу Ленину в пределах реконструируемой площади», – сказано в сообщении.

При этом в самой подконтрольной Кремлю администрации Симферополя говорят, что возможность совершения каких-либо действий с памятником Ленина не рассматривается.

«Городской администрацией не рассматривалась и не рассматривается возможность принятия решения о переносе памятника Ленина. Что касается опроса на сайте «Активный Симферополь», безусловно, мы должны знать мнение горожан по данному вопросу», – цитирует «Крыминформ» нынешнего главного архитектора Симферополя Ирину Иванову.

СМИ также сообщает, что в социальных сетях разгорелось активное обсуждение этой идеи. При этом Иванова предложила компартии инициировать формат обсуждения данного вопроса.

В октябре 2016 года в городском парке Судака местные жители обнаружили разрушенный памятник Ленину. В тот же день российские полицейские Крыма сообщили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело. В апреле 2017 года трем местным жителям, подозреваемым в разрушении городского памятника Ленину, вынесли приговор, их ограничили в свободе на один год.

Массовый «ленинопад» в Украине начался после сноса памятника Ленину в центре Киева 8 декабря 2013 года

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Согласно документу, страна должна избавиться от советского наследия – названий городов и улиц, памятников коммунистическим деятелям.

Однако, как отмечают эксперты, в нынешних реалиях не стоит ожидать декоммунизации в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».