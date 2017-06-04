Сделком России подозревает вице-губернатора Владимирской области в коррупции

Вице-губернатор Владимирской области России Елена Мазанько подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму не менее трех миллионов рублей (более 52 тысяч долларов). Следственный комитет России 4 июня сообщил о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, Мазанько брала деньги от предпринимателей за содействие в заключении государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании областной администрации и поставку мебели.

В воскресенье стало известно о задержании вице-губернатора на 72 часа. Глава российского региона Светлана Орлова сообщила, что суд должен принять решение об аресте 6 июня. Она пояснила, что считает обвинения в коррупции неправомерными, а нарушения были до того, как Мазанько начала курировать распределение земли в регионе.

Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. После по стране прошли массовые антикоррупционные протестные акции.