Вместо реконструкции на набережной Салгира в Симферополе намерены начать благоустройство

По замыслу подконтрольной Кремлю администрации Симферополя, в летний период необходимо провести благоустройство набережной вдоль реки Салгир. До того нынешний министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов заявлял о намерении реконструировать набережную.

До 1 августа в местах отдыха вдоль реки российская администрация города намерена установить 22 скамейки и 44 урны, провести работы по очистке русла и ставков, убрать мусор и восстановить фонтан.

«В настоящее время МУП «Городские услуги» разрабатывается проект благоустройства набережной и строительства поливочного пруда по улице Воровского», – цитирует «Новости Крыма» сообщение нынешней администрации города.

По их информации, согласовываются места высадки зеленых насаждений, приоритет будет отдан видам с продолжительностью жизни до 300 лет.

В августе 2016 года симферопольские власти посчитали, что на реконструкцию набережной реки Салгир необходимо около миллиарда рублей (более 17 миллионов долларов).

В 2013 году в рамках ремонта набережной планировали построить дамбу, которая позволила бы поднять уровень воды в части реки от улицы Шмидта до Кирова.