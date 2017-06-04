Мировые лидеры выразили поддержку Великобритании

Мировые лидеры выразили свою поддержку Великобритании после последней атаки в Лондоне. Об этом говорится в многочисленных телеграммах и онлайн-сообщениях 4 июня.

«Перед лицом этой новой трагедии Франция, более чем когда-либо, на стороне Британии», – написал президент Франции Эмманюэль Макрона в Твиттере.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна также «твердо и решительно» на стороне Великобритании в борьбе с терроризмом.

«Мы едины не только в беде и горе, но и в решимости», – сказала она.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в телеграмме британскому премьер-министру, сообщили в Кремле.

«Президент России выразил уверенность, что наращивание совместных усилий по борьбе с террористическими силами во всем мире должно стать общим ответом на то, что произошло», – говорится в сообщении.

В своем заявлении президент США Дональд Трамп предложил «полную поддержку правительства США в расследовании и привлечении к ответственности виновных в этих отвратительных действиях».

Трамп позже призвал мир перестать быть «политически корректными» в вопросе обеспечения безопасности.

«Мы должны перестать быть политически правильными и взяться за дело безопасности наших людей», – написал он.

«По меньшей мере 7 человек погибли и 48 ранены в результате теракта и мэр Лондона заявил, что «нет причин беспокоиться», – отметил также Трамп в еще одной Твиттер-заметке.

Ранее также президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман назвали ужасным нападение в Лондоне, выразив соболезнования родственникам жертв.

Террористическая атака в Лондоне. Паника на улицах (видео очевидцев)



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 4 июня заявила, что стратегия борьбы страны с терроризмом будет пересмотрена: «Мы не можем и не должны делать вид, что все может продолжаться так, как есть».

Также она заявила, что предвыборная агитация в парламентских выборах, намеченных на 8 июня, продолжится завтра, 5 июня.

«Насилие никогда не должно нарушать демократический процесс», – сказала она.

Известно, что полиция арестовала 12 человек после нападения, унесшего жизни семи человек. По последним данным, 36 человек с различными травмами сейчас в больницах, двадцать один в критическом состоянии.

3 июня во центре Лондона грузовик въехал в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Сообщается, что 8 полицейских сделали около 50 выстрелов по нападавшим, убив всех троих. Во время стрельбы был случайно ранен и один прохожий, но его ранения не являются тяжелыми. По данным полиции, трое нападавших имели при себе «пояса смертников», однако в них не было взрывчатки. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт.

Мэр Лондона Садик Хан назвал нападающих «злостными трусами» и сказал, что Лондон «никогда не будет запуган».

«Мы никогда не позволим им победить», – добавил он, предупредив лондонцев об усиленном присутствии полиции в городе.

Хан призвал граждан быть «спокойными и внимательными».

До сих пор ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку, что стала третьей в Великобритании с конца марта.