Третий (финальный) этап Всероссийского конкурса летных экипажей «Авиадартс–2017» из-под Феодосии решено перенести в Воронежскую область. Такое сообщение получила подконтрольная Кремлю глава Феодосийского округа Светлана Гевчук, сообщает Kafanews.

«Авиадартс–2017» перенесен с полигона Чауда на полигон Погоново в Воронежскую область», – сообщили в нынешнем горсовете Феодосии.

Проведение третьего всероссийского этапа состязаний между военными летчиками «Авиадартс–2017» было запланировано на полигоне Чауда под Феодосией с 19 по 26 июня.

В прошлом году на «Авиадартс–2016» в Феодосии зрителей пропускали по паспортам. Церемония закрытия всероссийского этапа конкурса «Авиадартс–2016» прошла в Севастополе.

Конкурс «Авиадартс» – состязания между военными летчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет.

Организаторы подчеркивают, что, несмотря на боевое применение снарядов, «это не учения, а спортивные соревнования».