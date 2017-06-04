В Севастополе изготовили и съели мороженое весом более 200 килограмм

В Севастополе изготовили мороженое в виде символа города – памятника затопленным кораблям, его вес составил 215 килограмм. 4 июня в парке «Лукоморье» в рамках заключительного дня первого Крымского фестиваля мороженого, вице-президент «Всероссийской книги рекордов планеты» Виктор Шалин зарегистрировал севастопольское достижение.

Диплом о рекорде получил директор парка, директор компании «Севастопольское джелато», скульптор и художники, которые в течении недели работали в холодильной камере.

Огромный торт разрезали и раздали на празднике Исторического бульвара.

В 2014 году сотрудники детского городка «Лукоморье» в Севастополе испекли пряник весом в 1020 килограммов.