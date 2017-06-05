Радио Крым.Реалии: У какой партии в Украине самый высокий рейтинг и почему у крымчан проблемы с паспортами

В понедельник 5 июня утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен вопросам выдачи украинских биометрических загранпаспортов крымчанам, последствиям выхода США из Парижского соглашения по климату, проблемам с популярностью у партий власти в Украине и другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в программе «Ранкова Свобода» на Крым.Реалии ведущий Юрий Матвийчук будет говорить с экс-министром экологии Украины Сергеем Курыкиным, социологами Алексеем Антиповичем и Петром Жуком, капелланами Александром Шмурыгиным и Вячеславом Бевзой о возможных последствиях выхода США из Парижского климатического соглашения, о том кого и почему украинцы хотят видеть во власти, а также о месте религии на войне.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Павлом Казариным обсуждаем, какие проблемы существуют при получении украинских биометрических документов крымчанами, какой мандат у мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и чем закончится выход США из международного климатического соглашения. Гости эфира – глава общественной организации «Шторм» Елена Антонова, корреспондент издания «Коммерсант» в Молдове Владимир Соловьев, украинский политолог Тарас Березовец, сотрудник миссии ООН по правам человека в Украине Марк Божаник и председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.