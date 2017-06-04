В центре Симферополя на 5 июня запланировано открытие обособленного подразделения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». Аналогичный центр ведет работу в российском Санкт-Петербурге.

«Ежегодно специалисты и волонтеры Центра «Контакт» помогают тысячам детей адаптироваться в непростой жизненной ситуации, а также выбрать верную дорогу – созидательный путь здорового образа жизни, дружбы, любви и семейных ценностей», – говорится в сообщении подконтрольной Кремлю администрации города.

В программе мероприятия: концерт, интерактивные развлечения, фотозона ителемост с молодежью Санкт-Петербурга «Города разные – молодежь одна».

«Молодежь Симферополя и Санкт-Петербурга посредством дискуссии обсудят важные темы: «Безопасность», «Успешность», «Будущее», каким они видят свои города через 10 лет, что в них изменится, кем они будут в этих городах», – сказано на сайте организации из соседней России.

Открытие состоится в рамках Дней Санкт–Петербурга в Симферополе.