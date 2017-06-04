После решения Международного суда ООН от 19 апреля о восстановлении, в частности, деятельности Меджлиса Россия не только не выполняет решение суда, но и наращивает репрессии против крымских татар, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в интервью телеканалу «112.Украина».

«Они (репрессии – КР) остаются системными, наращиваются. Никаких проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение, которое появилось. Некоторый парадокс относительно решения Международного суда ООН. Не выполнить это решение Россия не может, она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнять это решение», – сказал Чубаров.

Он также добавил, что решение Европейского суда по правам человека по защите прав и свобод в оккупированном Крыму Кремль также выполнять не собирается.

«По решению ЕСПЧ. У них уже есть накатанная дорожка, потому что Конституционный суд (России – КР) им дал возможность, что по решению Верховного суда России если это решение, которое принимается Европейским судом по правам человека, якобы противоречит правам человека, они его выполнять не будут», – сказал Чубаров.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».