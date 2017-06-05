Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Боевики группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за террористический акт в Лондоне, в результате которого погибли семь человек, десятки получили ранения. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сайт, связанный с исламистами.

«Группа бойцов «Исламского государства» осуществила вчерашнюю лондонскую атаку», – сообщили Reuters и AFP 4 июня со ссылкой на сайт информагентства Amaq, связанный с исламистами. Associated Press также передает со ссылкой на руководство разведки Британии, что за атакой стоят боевики-исламисты.

3 июня во центре Лондона грузовик въехал в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Полиция убила всех трех нападающих. Во время стрельбы был случайно ранен один прохожий.

По последним данным, 7 человек погибли, 36 человек с различными травмами сейчас находятся в больницах. Полиция арестовала 12 человек после нападения, которое было квалифицировано как террористический акт.