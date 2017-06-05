Представитель США при ООН: США продолжат давление на Россию

Постоянный представитель США при ООН Никки Хели в интервью телеканалу CNN ответила на вопросы об антироссийских санкциях Вашинтона и о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Дипломат отметила, что Вашингтон не намерен отменять штрафные меры в отношении России, это было бы возможным, если бы Россия выполняла свою часть Минских договоренностей.

Таким был ответ на вопрос о возможном «нажиме» Белого дома на Государственный департамент, чтобы отменить антироссийские санкции в начале президентского срока Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США, Хейли заявила об «абсолютной уверенности» Вашингтона в таком вмешательстве. По ее словам, Конгресс США расследует это дело. Хейли считает необходимым приложить все силы для представления общественности фактов вмешательства России в избирательную кампанию в США.

После российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов и невыполнении Минских соглашений, направленных на урегулирование ситуации на Донбассе.

Кремль отвергает эти обвинения. По Минским договоренностям Москва заявляет, что является лишь гарантом их исполнения, но не стороной и не имеет никаких обязательств по ним.

США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. По данным ООН, в результате боевых действий на Донбассе погибли около 10 тысяч человек.