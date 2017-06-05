ЕС призвал Азербайджан освободить задержанных оппозиционеров

Европейский союз призвал Азербайджан освободить задержанных оппозиционных деятелей. Об этом говорится в заявлении от 4 июня, сообщает Радіо Свобода.

Обращение, в котором не указываются конкретные имена, стало реакцией на то, что 29 мая появилось сообщение о возможном похищении в грузинской столице азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли и переправки его в Баку.

«Рассмотрение Азербайджаном всех случаев лишения свободы, связанных с обеспечением основных прав, в частности, свободы выражения мнений, и немедленное освобождение всех заинтересованных лиц является срочным», – говорится в заявлении ЕС.

Кроме того, в документе указано, что ЕС ожидает «соблюдения надлежащей правовой процедуры, а также гражданских и политических прав граждан и лиц, проживающих на законных основаниях в других государствах».

3 июня во Государственном департаменте США заявили, что «Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о похищении в Грузии и последующем аресте в Азербайджане» журналиста Мухтарли.

43-летний Мухтарли был арестован на 3 месяца азербайджанским судом. Его адвокат сообщил о похищении и избиении Мухтарли в Тбилиси 29 мая.

Представитель генпрокурора Азербайджана сообщил, что Мухтарли был задержан по подозрению в незаконном пересечении границы при наличии крупной суммы наличности.

Мухтарли уехал из Азербайджана три года назад. С января 2015 года он вместе с женой и дочерью жил в Грузии. В Тбилиси Мухтарли проводил протесты перед зданием посольства Азербайджана и недавно написал о преследовании азербайджанских активистов в Грузии. Мухтарли также известный как давний критик президента Азербайджана Ильхама Алиева.