На форуме в Ялте намерены обсудить поддержку русского языка

На «Ливадийском форуме» в Ялте намерены обсудить поддержку русского языка и языков народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации России.

«В этом году форум посвящен поддержке русского языка и языков народов России, повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного пространства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «по окончании работы форума будет принят итоговый документ, содержащий рекомендации в адрес федеральных и региональных органов государственной власти».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».