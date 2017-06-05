Четыре арабских государства разорвали отношения с Катаром

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма. Об этом 5 июня сообщает Радіо Свобода.

В заявлении от 5 июня, распространенном Саудовской Аравией, говорится, что было принято решение о «защите национальной безопасности» во время, когда Бахрейн обвинил Катар в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна. Гражданам Катара выделено 14 дней, чтобы они могли покинуть Бахрейн.

Официальное агентство Саудовской Аравии заявило, что страна решила разорвать отношения с Катаром «исходя из осуществления своего суверенного права, гарантированного международным правом и защитой национальной безопасности от опасностей терроризма и экстремизма».

Бахрейн заявил, что разорвал отношения потому, что государство Катар «продолжает дестабилизировать безопасность и стабильность Королевства Бахрейн и вмешиваться в его дела».

Египет заявил, что разорвал связи из-за «поддержки» Катаром террористических группировок.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал государства Персидского залива оставаться сплоченными и преодолеть свои разногласия. «Мы, безусловно, будем поощрять стороны примириться и решить эти разногласия», – сказал он 5 июня.

Отношения между Катаром и странами-соседями в регионе давно напряжены. Страны Персидского залива считают Катар слишком близким к Ирану и исламским группировкам, таким как «Братья-мусульмане».

В информационном агентстве Катара сообщили, что небольшая страна Персидского залива отозвала своих послов из Бахрейна, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов из-за «напряженности» с администрацией президента США Дональда Трампа.

В 2014 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отозвали своих послов из Катара в знак протеста против его поддержки группировки «Братья-мусульмане», которую некоторые руководители в Персидском заливе рассматривают как угрозу их правлению.