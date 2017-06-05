Крымчанин Усик поздравил поклонников с Троицей фотографией из Крыма

Украинский боексер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе, крымчанин Александр Усик поздравил своих поклонников с праздником Святой Троицы, опубликовав на своей странице в Instagram фото из Крыма.

«Православные, с праздником», – подписал Усик фото на фоне церкви в Форосе.

Раньше Усик принял участие в съемках патриотического клипа, посвященного украинским пограничникам. Вместе с Усиком в видео снялись самый сильный человек планеты Василий Вирастюк и фронтмэн украинской группы «Мэри» Виктор Винник.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер объявил его место рождения как «Симферополь, Украина». Эти слова, по свидетельству СМИ, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.