В Минобороны России заявили о внезапной проверке войск возле границ Украины и переброске подразделений в аннексированный Крым. Об этом 5 июня сообщают украинское информагентство «УНИАН» со ссылкой на Министерство обороны России.

Сообщается, что по приказу командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова ряд соединений были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности. К проверке привлечены мотострелковые соединения, дислоцированные в Крыму, а также нескольких регионах соседней России: Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ростовской области и Краснодарском крае.

«Соединения Южного военного округа, привлекаемые к проверке боевой готовности войск округа, завершили сосредоточение в районах предназначения и подготовку к практическим действиям. В течение первых суток проверены временные нормативы и способность войск к выполнению задач в пунктах постоянной дислокации и на маршах», – говорится в сообщении российского Минобороны.

Отмечается, что всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота России и Каспийской флотилии.