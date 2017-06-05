Число россиян, считающих Украину врагом, достигло максимума – опрос

Россияне назвали главными врагами страны США, Украину и Германию. Причем число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросло до максимума за все время исследований, и составило 50 процентов. Таковы данные последнего опроса российского «Левада-центра».

Согласно данным опроса «Левада-центра», лидером списка «враждебно настроенных стран» остаются США. Врагом их считают около 70 процентов россиян, однако этот показатель снизился за последние годы.

Число респондентов, которые считают враждебными Германию, Латвию и Литву, оказалось одинаковым – 24 процента. При этом около половины опрошенных граждан России уверены, что Москва находится в международной изоляции, примерно столько же считают обратное.

Турция, которая в 2016 году была в списке «врагов» на третьем месте, опустилась на одиннадцатое место.

Главным «друзьями» россияне назвали Беларусь, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.

Россия неоднократно отрицала участие своих военных в конфликте на Донбассе, который длится с апреля 2014 года. О том, что Россия направляет на восток Украины оружие и военных заявляют Киев и Запад. Москва же признает только присутствие российских «добровольцев» на Донбассе.

По последним данным ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли почти 10 тысяч человек.