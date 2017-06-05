Губернатор Санкт-Петербурга стал почетным гражданином Симферополя

Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко присвоили звание «Почетный гражданин Симферополя». Об этом 5 июня сообщают крымские СМИ.

Полтавченко получил награду из рук подконтрольного Кремлю председателя городского совета Симферополя Виктора Агеева.

«Это очень почетное для меня звание, которое обязывает меня ко многому, в первую очередь как гражданина города Симферополя и как руководителя города, который с Симферополем активно работает. Обязательно будем сотрудничать и дальше», – заявил Полтавченко.

По информации крымского информагентсва «РИА Новости Крым», решение о присвоении губернатору Санкт-Петербурга этого звания приняли на одной из сессий горсовета. Как отмечается в тексте решения, Полтавченко отмечен этой наградой «за особые заслуги перед жителями Симферополя и ведение активной деятельности, направленной на развитие города в сфере городского хозяйства, образования, физической культуры и спорта».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».