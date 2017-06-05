В понедельник, 5 июня, возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с Крымом наблюдается скопление транспортных средств. Об этом Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

«В районе контрольного пункта «Чонгар» ожидают 60 автомобилей, очереди из пешеходов не наблюдается», – отметила Доценко.

Она добавила, что украинские пограничники причиной возникновения очереди считают замедление пропускных операций российскими службами на подконтрольных им пунктах пропуска.

По информации Доценко, с целью недопущения спекуляций на очереди и контроля за транспортными средствами украинские пограничники выдают, а затем проверяют контрольные талоны.

Как сообщалось, в субботу, 3 июня на контрольных пропусках на админгранице с Крымом образовались автомобильные очереди.

Комментариев российских пограничников по этому поводу на данный момент нет. После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».