В Севастополе начинается строительство филиала парка «Патриот» – Овсянников

Министерство обороны России начинает строить парк «Патриот» в Севастополе на территории мемориального комплекса 30-я береговая батарея. Об этом 5 июня сообщил подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Хочу сообщить новость, которую мы долго ждали. В Севастополе начинается строительство филиала парка «Патриот». На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка – на 30-й береговой батарее», – отметил Овсянников.

Он добавил, что «в начале сентября на этой территории Севастополь примет международный патриотический форум «Зарница», в котором примут участие порядка 10 тысяч детей».

В свою очередь российский заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев сообщил, что уже сформирована рабочая группа по реализации первого этапа филиала парка «Патриот».

«Задачи города на данном этапе сводятся к организационной, инфраструктурной поддержке. Это касается обеспечения водой, телефонной связью, проведения противопожарных работ на этой территории», – отметил Пономарев.

Изначально военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. Предприятие обратилось в суд.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны России, чтобы открыть филиал парка «Патриот».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина, входит в санкционный список США и Канады.