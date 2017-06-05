За сутки в горнолесной местности Крыма спасли четырех человек. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что 4 июня поступила информация о том, что во время прогулки у подножия Южной Демерджи 45-летняя женщина подвернула ногу и не может самостоятельно передвигаться.

«На месте личный состав оказал пострадавшей женщине, жительнице Алушты, первую доврачебную помощь путем наложения шины. Пострадавшую транспортировали с помощью специальных носилок к служебному автомобилю, после чего доставили в Алуштинскую больницу», – отметили в пресс-службе.

По информации спасателей, спустя 15 минут вызов поступил из Бахчисарайского района. «В районе верхнего плато пещерного города Тепе-Кермен во время пешей прогулки в составе неорганизованной группы две женщины поднялись на скальную полку и не смогли самостоятельно спуститься».

«Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли пострадавших со скального участка и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», – отметили в ведомстве.

Позже, по информации пресс-службы, в Симферопольском районе во время прогулки 43-летняя женщина при падении получила травму ноги и не смогла передвигаться самостоятельно. Прибывшие спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь, наложив на конечность шину. С помощью специальных носилок ее транспортировали к служебному автомобилю, после чего доставили в Перевальное, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.







