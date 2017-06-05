Суд в Крыму начнет рассматривать по существу дело Умерова

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 7 июня начнет рассматривать по существу дело одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова.

«Мы вновь подадим ходатайство об общественном защитнике, им будет известный правозащитник Подрабинек. Адвокат Марк Фейгин также сообщил о намерении приехать и начать своё участие в суде. Иллюзий не строим, но защищаться будем», – написал Умеров на своей странице в Фейсбуке.

Накануне российский адвокат Марк Фейгин сообщил намерен представлять интересы Ильми Умерова в подконтрольном Кремлю суде Крыма. Адвокат отметил что «в самые ближайшие дни» он отправляется в Крым.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.