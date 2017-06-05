Судебные процессы над фигурантами ялтинского «дела Хизб-ут-Тахрир» проходят в закрытом режиме. Об этом 5 июня на своей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«В Верховном суде Крыма проходят закрытые заседания по продлениям арестов ялтинским ребятам. Весь этот закрытый режим не имеет ни одного объективного законного основания», – написал Курбединов.

Он добавил, что один из обвиняемых Вадим Сирук подал ходатайство о проведении открытого заседания.

«Ходатайство Вадима о проведении открытого судебного заседания не удовлетворено. Следующее ходатайство защиты – об оглашении в открытом заседании итогового решения судьи о продлении ареста», – добавил Курбединов.

Фигуранты «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».