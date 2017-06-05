Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская объяснила что в ее декларации о доходах нет сведений о муже так как она не состоит в официальном браке. Об 5 июня сообщает ТАСС.

«Указывать в декларации я не могу имущество мужа, поскольку у меня такого нет; и нет совместного имущества с бывшим мужем, и нет автомобиля. Нет и мужа, собственно говоря», – заявила Поклонская.

Она подчеркнула, что не состоит в официальном браке, а машину, которая ранее была в ее собственности, она подарила отцу на день рождения еще в 2015 году.

«Ее я не продавала, прибыль не извлекала», – добавила Поклонская.

В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала 2,6 млн рублей (около 1,2 миллиона гривен). Из декларации также следует, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств.

Российские СМИ сообщали, что представители партии «Яблоко» отправили запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему депутат не указала в своей декларации о доходах сведения о муже и автомобиле.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.





