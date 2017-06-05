Курбединов: в дом крымского адвоката Семедляева пытаются проникнуть неизвестные

В дом крымского адвокат Эдема Семедляева пытаются проникнуть неизвестные люди. Об этом 5 июня на своей странице в Фейсбуке написал другой адвокат Эмиль Курбединов.

«Выждав когда Эдем Семедляев выедет в командировку, некие люди представившиеся сотрудниками налоговой, пытаются проникнуть к нему домой. Дома жена и четверо детей», – написал Курбединов.

Российские правоохранители данную ситуацию пока не комментировали. Крым.Реалии пытаются выяснить подробности инцидента.

Семедляев является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. В конце марта в российское управление Следкома по Крыму вызвали на встречу крымского адвоката Эмиля Курбединова, который ведет ряд дел по защите крымских татар.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения. Простив журналистов российские власти возбуждают уголовные дела, также они проводят планомерную политику по выдавливанию независимых изданий и журналистов с территории аннексированного полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».