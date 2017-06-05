В Киеве похоронили кардинала греко-католической церкви Любомира Гузара

В Киеве 5 июня в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира Гузара. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Проститься с кардиналом пришли сотни людей. В Украинской греко-католической церкви сообщили, что на церемонию похорон в собор съехались около 600 священнослужителей из разных епархий Украины и из-за рубежа.

Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. На следующий день для прощания гроб с телом кардинала перевезли во Львов. Обратно в Киев кортеж с телом Блаженнейшего Любомира вернулся 3 июня.

26 января 2001 Любомир Гузар был избран главой УГКЦ и жил в митрополичьих палатах во Львове. В 2005 году он заявил о том, что переносит резиденцию главы церкви из Львова в Киев. В 2009 году, из-за ухудшения состояния здоровья, он попросил у Папы Римского об отречении от престола. В 2001 Папа Бенедикт XVI удовлетворил просьбу. Позже Любомир Гузар передал управление церковью Святославу Шевчуку.

Гузар был не только проводником греко-католиков Украины и мира, но и общественным деятелем и философом, был одним из инициаторов группы «Первого декабря».