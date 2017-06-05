Отсутствие туристов улучшает состояние окружающей среды в Крыму – эксперт

За счет резкого сокращения турпотока в аннексированном Крыму «снизилась антропогенная нагрузка на акваторию Черного моря». Об этом 5 июня в эфире Радио Крым.Реалии сообщила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

«За счет категорического уменьшения количества отдыхающих сама эта проблема локализуется, антропогенная нагрузка на Крым снижается. В этом году ученые наши обследовали бухту Ласпи и там за последние 20 лет никто не видел такого количества дельфинов. Ведь именно в этой бухте несанкционированно становились корабли, скидывали балластные воды, сейчас нет этого объема сбросов из санаториев и с кораблей», – отметила Тимочко.

По ее словам, улучшение состояния экосистемы моря имеет временный характер, так как подконтрольное Кремлю руководство Крыма не интересуется состоянием инфраструктуры полуострова.

«Экологические проблемы полуострова остались, они были, мы на них заостряли внимание, но сейчас они остались и над ними почти никто не работает. Очень влияет экономическая составляющая, потому что упадок туристической инфраструктуры приведет только к ухудшению экологической ситуации», – подчеркнула Тимочко.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F326164136&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Эколог добавила, что до аннексии Крыма украинское руководство полуострова занималось созданием общей системы обращения с отходами.

«В 2013-2014 году мы провели огромную экспедицию по всему Крыму и эксперты Всеукраинской экологической лиги создали реестр самых больших мусорных свалок.В 2013 году даже были заложены деньги для создания интегрированной системы обращения с отходами в курортных городах. Эта система так и не была внедрена», – сказала Тимочко.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.