В Симферополе открыли филиал петербургской Книжной лавки писателей

В Симферополе 5 июня открыли филиал петербургской Книжной лавки писателей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в филиале открыли книжный магазин, в котором книги, в том числе и новинки, отпускаются по социальным ценам, здесь также работают литературное кафе, выставочный и конференц-залы.

«Почин положен, это хорошо, когда есть хорошие книжные магазины, где можно приобрести хорошую книгу», – сказал в ходе открытия Книжной лавки губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Полтавченко также предложил наладить обмен творческими вечерами между Крымом и Санкт-Петербургом.

«Это будет хороший творческий обмен между нашими регионами – проводить творческие вечера питерских писателей в Крыму, а крымских – в Санкт-Петербурге», – добавил Полтавченко.

Сообщается, что помещение площадью более 500 кв. м было отремонтировано за счет бюджета Санкт-Петербурга за семь месяцев, на внутреннюю отделку и фасадные работы потратили 36 млн рублей.

Книжная лавка писателей была создана в 1934 году в Ленинграде на Невском проспекте, 66, решением первого Съезда советских писателей. В мае 2015 года ее открыли после реконструкции и передали в управление Дому писателя. Стоимость книг здесь ниже, чем в других магазинах, за счет бесплатной аренды. Также здесь проходят встречи с писателями, семинары и другие культурные мероприятия, пресс-конференции представителей органов власти.



