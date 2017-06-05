Медведев подтвердил намерения продолжить субсидирование авиаперелетов в Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство продолжит субсидирование авиакомпаний. Так планируют увеличить количество льготных рейсов, в том числе и в аннексированный Крым, сообщает ТАСС 5 июня.

«Благодаря программам субсидирования, билеты становятся дешевле, в Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку, в Крым, на Дальний Восток льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан», – сказал председатель российского правительства.

Медведев добавил, что «подписал два документа, которые увеличивают сеть дотируемых маршрутов».

В конце апреля «Федеральное агентство по туризму России» (Ростуризм) анонсировало в 2017 году введение более 50 субсидированных авиамаршрутов между аннексированным Крымом и регионами соседней России.

Сообщалось об иске Прокуратуры АРК к российской авиакомпании о взыскании более 10 млн гривен за полеты в аннексированный Крым.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаперелеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.