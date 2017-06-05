Суд над крымским журналистом Семеной продолжится 14 июня – адвокат

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя продолжит рассматривать дело крымского журналиста Николая Семены 14 июня. Об этом 5 июля сообщил адвокат Семены Алексей Попков в комментарии Крым.Реалии.

«Продолжалась (на заседании 5 июня – КР) рутинная работа, связанная с оглашением письменных доказательств. Как сказал представитель государственного обвинения, были оглашены окончательно документы: различные акты осмотров, справки от оперативно-розыскных мероприятий, переводы документов. Следующее заседание назначено на 12 часов 14 июня», – сказал Попков

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.