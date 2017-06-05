Еще два правительства разорвали отношения с Катаром

Правительство Йемена присоединилось к решению ряда арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром. К такому же шагу прибегло основанное на востоке Ливии оппозиционное правительство, которое выступает против поддерживаемого ООН руководства страны в столице Триполи и имеет небольшую власть в стране. Об этом 5 июня сообщает Радіо Свобода.

5 июня Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, назвав причиной поддержку Катаром исламистских группировок («Мусульманского братства», «Исламского государства», «Аль-Каиды») и близкие отношения этой страны с Ираном.

В совместном заявлении страны отметили, что отзовут своих дипломатов и разорвут все контакты с Катаром, прекратят транспортное сообщение и дадут посетителям из Катара две недели на то, чтобы покинуть территорию стран-подписантов решения. Саудовская Аравия также заявила, что закроет свою сухопутную границу с Катаром, что отрежет его от остальных стран Аравийского полуострова.

Власти Катара заявили, что решение четырех арабских стран о разрыве дипломатических отношений основано на «голословных утверждениях» и является неоправданным.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал государства Персидского залива, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром, к единству. Тиллерсон назвал решение стран «неожиданным» и призвал стороны сесть за стол переговоров и устранить разногласия.

Госсекретарь США также заявил о готовности помочь в устранении проблемы, если это будет необходимо.

В 2014 году Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн отозвали своих послов виз Катара в знак протеста о его поддержке «Мусульманского братства».