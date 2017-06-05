Литва строит ограждение на границе с Россией

Литва начала строительство ограждения на границе с Россией для борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией, говорится в сообщении Службы охраны государственной границы Литвы.

Завершить строительство планируют до конца года. На эти цели из бюджета страны было выделено около полутора миллионов евро.

Протяженность двухметрового металлического забора вдоль границы с Калининградской областью России составит около 45 километров.

После аннексии Россией украинского Крыма и поддержки боевиков на Донбассе, страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – начали выражать беспокойство из-за возможной агрессии России.