Адвокат по «делу Семены»: есть сомнения в достоверности перевода материалов дела

Сторона защиты в деле крымского журналиста Николая Семены сомневается в достоверности и полноте переводов материалов дела. Об этом после судебного заседания 5 июля сообщил адвокат Семены Александр Попков в комментарии Крым.Реалии.

«Прокуратура попросила вызвать для допроса переводчиков, которые переводили с украинского и английского языков документы. У нас возникли сомнения, что переводы оформлены правильно. У нас есть сомнения в достоверности и полноте переводов», – сказал Попков.

По словам адвоката, сторона обвинения путается в хронологии дела.

«Также мы обратили внимание суда, что очень вольно следователь и оперативники ФСБ обращаются с хронологией. Следователь дает поручение 15 апреля провести оперативно-розыскные мероприятия, а оперативник проводит эти мероприятия на день раньше. То есть очень вольная трактовка и применение законов времени», – добавил он.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.